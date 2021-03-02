Ученые рассказали о последствиях разрушения атмосферы Земли

Сегодняшняя атмосфера Земли насыщена кислородом, который продолжает вырабатываться уже много миллионов лет. Но этот процесс может закончиться в связи с повышенной активностью Солнца. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Для теории эволюции атмосферы планеты авторы учли геологические, биологические и климатические факторы. Выяснилось, что в ближайшие миллиарды лет изменений в атмосфере Земли можно не ожидать.

Однако активность Солнца приведет к снижению содержания углекислого газа и началу испарения Мирового океана. Вся среда будет похожа на архейский период. Отсутствие углекислого газа скажется на активности растений, которые его поглощают и вырабатывают кислород.

В результате произойдет полное уничтожение атмосферы Земли, к которому биосфера подготовиться явно не успеет. Единственными обитателями планеты станут анаэробные микробы, которые спокойно обходятся без кислорода. Они существуют и сейчас, но обитают в основном в нижних слоях почвы.