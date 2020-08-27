27 августа 2020, 14:44
Ученые придумали технологию зарядки гаджетов от тепла
Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали технологию, с помощью которой гаджеты можно будет подзаряжать от тепла человеческого тела. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Renewable Energy.
Технология представляет собой миниатюрные устройства, которые вырабатывают электроэнергию при перепадах температуры. Ученые пояснили, что использование разработки пока ограничено. По их данным, полупроводниковые термоэлектрики имеют меньший потенциал, но большую выходную мощность.