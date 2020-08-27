Ученые придумали технологию зарядки гаджетов от тепла

Технология представляет собой миниатюрные устройства, которые вырабатывают электроэнергию при перепадах температуры. Ученые пояснили, что использование разработки пока ограничено. По их данным, полупроводниковые термоэлектрики имеют меньший потенциал, но большую выходную мощность.