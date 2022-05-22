Ученые придумали способ сэкономить на электроэнергии

Разработчики из Свердловской области придумали, как на четверть уменьшить счета на электроэнергию. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал автор проекта Вячеслав Матвеев.

Его команда придумала систему комплексного анализа энергопотребления. Она поможет сократить счета за электроэнергию на 15–25%. Также разработка позволит пользователям узнавать о ЧС и стороннем присоединении к электросети.

«Установка системы проста и не требует специальных навыков. Сейчас разработка тестируется для работы в квартирах, но ее можно применять и на промышленных или социальных объектах. Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25% в месяц», — рассказал Матвеев.

Полноценную презентацию проекта проведут на форуме «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие пройдет этим летом при поддержке Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс».

Сократить счета и узнать о нестандартных ситуациях можно будет с помощью подключения одного датчика-клипсы к электросети после обычного счетчика. Устройство будет собирать и передавать данные об энергопотреблении в жилище для анализа нейросетями. Информацию можно будет посмотреть в личном кабинете.