Ученые придумали способ предотвратить столкновение Земли с астероидом

Американские ученые разработали компьютерную программу, которая поможет избежать уничтожение Земли из-за столкновения с астероидом.

Ученые утверждают, что в сутки обнаруживается минимум два-три космических объекта, которые представляют угрозу нашей планете. Впервые о способах отвести от Земли астероиды задумались 2007 году, когда специалисты NASA предложили использовать ядерную бомбу. Способ назвали достаточно непредсказуемым, поэтому было решено искать другие варианты.

Специалисты подумали, что лучше использовать технику, которая не будет взрывать космический объект, но просто поменяет его траекторию.

«Основной физический принцип похож на игру в бильярд», — передает слова ученых из Массачусетского технлогического института MIT News.

Для этого специалистам следует учесть массу, импульс астероида и его близость к гравитационной замочной скважине, после преодоления которой объект попадает в магнитное поле Земли и начинает притягиваться. Ученые планируют отправлять объекты с земли один за другим, которые будут сталкиваться с астероидом и менять его курс.

Ранее гавайские ученые сообщили, что астероид со своим спутником пролетел мимо Земли на расстоянии в 4,3 миллиона километров от нашей планеты.