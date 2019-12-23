Ученые придумали робонасекомое. Оно похоже на маленького жучка

По данным издания, исследователи придумали два варианта функционирования робота. При автономной работе на спине жучка располагаются батарейка и другие необходимые электронные элементы. Робонасекомое способно следовать по начерченной линии, спускаться и подниматься по наклонной, а также с легкостью ориентироваться как при свете, так и в темноте.

Второй вариант функционирования — на основе энергии, которая поступает по сверхтонкому проводу. DEANsect обладает сверхпрочностью. Соответственно, он может работать даже в том случае, если его ударить мухобойкой или наступить на него ботинком.