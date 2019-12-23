23 декабря 2019, 12:17
Ученые придумали робонасекомое. Оно похоже на маленького жучка
Швейцарские и французские ученые создали миниатюрного робота DEANsect, который похож на маленького жука. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, исследователи придумали два варианта функционирования робота. При автономной работе на спине жучка располагаются батарейка и другие необходимые электронные элементы. Робонасекомое способно следовать по начерченной линии, спускаться и подниматься по наклонной, а также с легкостью ориентироваться как при свете, так и в темноте.
Второй вариант функционирования — на основе энергии, которая поступает по сверхтонкому проводу. DEANsect обладает сверхпрочностью. Соответственно, он может работать даже в том случае, если его ударить мухобойкой или наступить на него ботинком.