Ученые превратили большой палец правой руки в виртуальную левую руку

Участников эксперимента заставили почувствовать, будто большой палец правой руки превратился в левую руку. Это явление вызвано визуально-моторной синхронностью. Проще говоря, если виртуальное тело двигается одновременно с реальным, то человеку кажется, что оно настоящее.

Участники рассказали, что ощущали, будто их большой палец на правой руке — левая рука.