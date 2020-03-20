20 марта 2020, 17:13
Ученые превратили большой палец правой руки в виртуальную левую руку
Ученые из Японии провели эксперимент в виртуальной реальности, который показал реальность перекрестной ассоциации разных частей тела. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Frontiers in Robotics and Al.
Участников эксперимента заставили почувствовать, будто большой палец правой руки превратился в левую руку. Это явление вызвано визуально-моторной синхронностью. Проще говоря, если виртуальное тело двигается одновременно с реальным, то человеку кажется, что оно настоящее.
Участники рассказали, что ощущали, будто их большой палец на правой руке — левая рука.