Ученые показали «саундтрек» магнитосфер Юпитера и его спутника

Ученые NASA показали, что звучит излучение магнитосфер Юпитера и его спутника Ганимеда. Данные записал зонд «Юнона».

В июне 2021 года «Юнона» прошла в 1038 километрах от Ганимеда на скорости 67 тысяч километров в час, записав колебания магнитных полей небесных тел, которые ученые перевели в звук.

Звучание «Юпитера» можно охарактеризовать как бас, а «Ганимеда» — как тенор.

В середине записи можно услышать, как частота повышается. Это связано с переходом зонда из одного района магнитосферы в другой. Данные сумел собрать аппарат Waves, настроенный за радиоволны, исходящие из магнитосферы Юпитера.

Ганимед является самым большим спутником в Солнечной системе, и он единственный — с магнитным полем. Предполагается, что под ледяной поверхностью может находится океан с соленой водой.

Запуск «Юноны» состоялся в 2011 году. Его целью является изучение гравитационного и магнитного полей «Юпитера», а также проверка гипотезы о наличии у планеты твердого ядра.