Ученые научились шифровать данные в оптическом виде

По информации ИА Nation News, специалисты придумали технологию, по которой можно обнаружить практически любые данные.

«Мы разработали комплексное решение, обеспечивающее шифрование, передачу, расшифровку и обнаружение не в цифровом, а в оптическом виде», — уточнил директор научно-исследовательской лаборатории оптических коммуникаций, профессор Дан Садот.

По мнению ученых, новая оптическая скрытая передача способна обеспечить наиболее высокий уровень безопасности.