30 января 2020, 13:25
Ученые научились шифровать данные в оптическом виде
Компания BGN Technologies из израильского университета Бен-Гуриона в Негеве впервые разработала оптическую технологию шифрования «стелс». Об этом сообщил портал «Интересные новости».
По информации ИА Nation News, специалисты придумали технологию, по которой можно обнаружить практически любые данные.
«Мы разработали комплексное решение, обеспечивающее шифрование, передачу, расшифровку и обнаружение не в цифровом, а в оптическом виде», — уточнил директор научно-исследовательской лаборатории оптических коммуникаций, профессор Дан Садот.
По мнению ученых, новая оптическая скрытая передача способна обеспечить наиболее высокий уровень безопасности.