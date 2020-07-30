Ученые научились использовать банановые листья в автомобилестроении

Более того, у этого материала есть преимущества. Он прочный, при этом изделия из него выйдут дешевыми. Также банановый лист не подвергается коррозии и отлично подавляет шум и вибрацию. Он отлично подходит для изготовления дверных панелей, внутренних крышек двигателей и шумоизоляции.

Ранее стало известно, что до конца года в России примут новую концепцию по массовой установке алкозамков — приборов, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя. Разработкой инициативы занимается Минпромторг. Также алкозамки придется внедрять в новые машины, которые сходят с конвейера.

Правила для автопроизводителей разработают до конца год. За установку замков на серийные машины компании получат специальные баллы, которые учитываются при оценке локализации производства. До введения новых правил принцип действия алкозамков проверят специалисты Центрального исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».