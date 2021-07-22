Ученые нашли во льдах Тибета неизвестные ранее вирусы

Группа ученых обнаружила во льдах Тибетского плато в Китае неизвестные ранее вирусы возрастом почти 15 тысяч лет. Часть возбудителей благодаря холоду выжила. Специалисты намерены приступить к их изучению. Об этом говорится в сообщении издания Microbiome.

Образцы льда собрали еще в 2015 году. На протяжении многих тысяч лет ледник формировался послойно, вбирая в себя воздух и частицы, которые находились в нем. Разбор слоев позволяет ученым изучать, как менялся климат, какими были воздух, бактерии и вирусы.

Предварительный анализ показал, что во льду содержатся генетические коды 33 возбудителей. Четыре вируса удалось идентифицировать, но остальные ранее не были известны. Около половины из них оказались живыми.

«Ледники в Западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы являются частью этой среды», — заявил автор исследования из Университета штата Огайо Чжи-Пин Чжун.

По предварительной оценке исследователей, обнаруженные вирусы могут поражать клетки в экстремально холодных условиях. Ученые разработали специальный метод обеззараживания возбудителей, чтобы подробно изучить их генетические цепочки. Они не исключили, что подобные вирусы можно обнаружить на Луне или Марсе.

В ходе исследования специалисты установили, что идентифицированные четыре вируса входят в семейство, поражающее бактерии. Остальные возбудители произошли от растений. Поэтому для животных или людей они неопасны. Ученые хотят выяснить, как возбудители реагируют на изменение климата, когда потепление сменяет ледниковый период.