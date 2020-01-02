Ученые нашли способ на 90% снизить платежи за воду

Автоматическую систему, которая позволяет без участия человека регулировать уровень подачи чистой воды в системе городского водоснабжения и контролировать сброс воды, предложили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ). Система работает на основе ультразвука.

Принцип работы новинки основан на том, что система бесконтактно, с помощью ультразвука за доли секунды зондирует уровень воды в резервуаре, передает данные на пульт управления и, если необходимо, в автоматическом режиме поддерживает заданные ранее характеристики. Кроме того, система способна обеспечить плавный пуск и остановку электродвигателей насоса: так удается избежать гидравлического удара в трубопроводе.

Благодаря новинке можно существенно снизить потери воды и электричества. Это в свою очередь отразится на коммунальных платежах. В частности, расходы на воду можно снизить на 90%, утверждают авторы проекта.

«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить ее, но надеемся нам удастся сделать это в наступившем году», — рассказал заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин. Его слова привела «Российская газета».

Сейчас во многих российских городах управление работой насосных станций осуществляется в ручном режиме, отметили разработчики. Если внедрить придуманную ними систему, вода станет дешевле.