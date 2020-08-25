Ученые нашли космические частицы на дне Индийского океана
«В течение последних 30 тысяч лет на поверхность Земли постоянно падают атомы „космического“ железа-60», — сообщили ученые в публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Железо-60 как раз входит в состав большого облака пыли, оставшегося после взрыва сверхновой звезды. Этот элемент обнаружили в космическом пространстве еще четыре года назад с помощью спутника ACE, запущенного NASA. Также железо-60 нашли в лунном грунте, доставленном на Землю миссиями «Аполлон».
Ученые обнаружили следы железа-60 во всех слоях грунта нашей планеты, в частности, на дне Индийского океана, начиная с отметки в 30 тысяч лет и заканчивая настоящим временем. Это говорит о том, что наша планета до сих пор движется через облако пыли. Причем концентрация космических атомов одинаковая во всех слоях грунта, то есть они падали на Землю с одинаковой скоростью и частотой. Ученые сделали вывод, что железо-60 было не в направленном выбросе сверхновой звезды, а в материи космоса между объектов, то есть в облаке пыли.