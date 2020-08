Ученые нашли космические частицы на дне Индийского океана

Планета Земля и вообще вся Солнечная система уже более 30 тысяч лет движутся через огромное облако газа, которое образовалось после взрыва сверхновой звезды. Следы этого движения удалось обнаружить на две Индийского океана.

«В течение последних 30 тысяч лет на поверхность Земли постоянно падают атомы „космического“ железа-60», — сообщили ученые в публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Железо-60 как раз входит в состав большого облака пыли, оставшегося после взрыва сверхновой звезды. Этот элемент обнаружили в космическом пространстве еще четыре года назад с помощью спутника ACE, запущенного NASA. Также железо-60 нашли в лунном грунте, доставленном на Землю миссиями «Аполлон».

Ученые обнаружили следы железа-60 во всех слоях грунта нашей планеты, в частности, на дне Индийского океана, начиная с отметки в 30 тысяч лет и заканчивая настоящим временем. Это говорит о том, что наша планета до сих пор движется через облако пыли. Причем концентрация космических атомов одинаковая во всех слоях грунта, то есть они падали на Землю с одинаковой скоростью и частотой. Ученые сделали вывод, что железо-60 было не в направленном выбросе сверхновой звезды, а в материи космоса между объектов, то есть в облаке пыли.