Ученые МФТИ испытают в Долгопрудном технологию подключения удаленных поселков к 5G

Российские ученые занялись разработкой технологии, которая позволит снабдить интернетом 5G даже самые удаленные поселки. Проект реализуют специалисты МФТИ, тестирование пройдет на базе в Долгопрудном, сообщили «Известия».

Благодаря новой технологии мобильные сети 5G подключат к спутниковым коммуникациям и обеспечат интернетом рудники, газовые месторождения, маленькие поселки или другие объекты, где нужна сеть. Базовую станцию соединят с «большой землей» с помощью спутникового шлюза.

«Существуют отдаленные объекты, к которым либо физически невозможно, либо экономически нецелесообразно подводить наземные линии связи», — объяснил руководитель направления 5G в НИЦ телекоммуникаций МФТИ Роман Жуков.

Станция будет представлять собой антенную систему, модем и блок для работы с наземными передающими каналами связи. Она будет мобильной, и при необходимости владельцы оборудования смогут разворачивать его то в одном, то в другом месте. Тестирование технологии пройдет на базе института в Долгопрудном с использованием пилотной исследовательской сети 5G. На разработку уйдет около двух лет.