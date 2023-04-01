Технологии 01 апреля 2023, 04:23 Ученые изобрели систему защиты роботов-хирургов от хакеров на основе ИИ «Известия»: ученые разработали систему безопасности для удаленных хирургических операций РИА «Новости»

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Российские ученые компаний «Нейроспутник», «Сколково» и Медтех-кластера изобрели уникальную систему безопасности для дистанционного проведения хирургических операций. Основа разработки — технология искусственного интеллекта (ИИ), написали «Известия».

Система призвана обезопасить канал связи между врачом и телеоперационной системой. Разрыв связи может произойти по разным причинам, включая хакерские атаки. В этом случае ИИ остановит операцию или доведет ее до конца без участия человека.

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Авторы исследования считают, что высокие стандарты безопасности в данном случае оправданны, так как от стабильности работы устройства зависит успех операции. Тем более, что уже известны случаи, когда кибератака ставила под угрозу жизнь пациента на операционном столе.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что искусственный интеллект не представляет опасности для человека. Данной технологией управляют именно люди, поэтому он не способен выйти из-под контроля.