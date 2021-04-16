Ученые изобрели «самую белую краску в мире». Она будет охлаждать здания

Новую формулу «самой белой краски в мире» изобрели ученые из американского Университета Пердью. Эта краска способна отражать 98,1% падающего света и в будущем может помочь экономить средства на кондиционерах, сообщил TJournal.

Осенью прошлого года специалисты презентовали краску с меньшим отражающим эффектом (95,5% света). По словам разработчиков, когда речь идет об охлаждающем эффект, разница в несколько процентов играет существенное значение.

Во время испытаний «самая белая краска в мире» даже при ярком солнечном свете смогла охладила поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды. По мнению ученых, у их изобретения очень большой потенциал. Ее использование в мегаполисах может снизить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.

Потоковое производство новой краски могут запустить в течение ближайших двух лет. Пока эксперты продолжают проводить испытания вещества на износостойкость.