Ученые из Гарварда изобрели батарейку со скоростью зарядки три минуты | 360°

Технологии 07 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Ученые из Гарварда изобрели батарейку со скоростью зарядки три минуты

Читать 360tv в

Ученые из Гарвардского университета показали новое изобретение. Это батарейка, которая может зарядиться за три минуты, сообщило издание Planet Today.

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По данным ИА Nation News, аккумулятор сделан в форме таблетки. Его хватает на 10 тысяч циклов зарядки. Изобретение планируют использовать для создания электрических автомобилей.

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