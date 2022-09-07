Ученые из Гарварда изобрели батарейку со скоростью зарядки три минуты | 360°

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Ученые из Гарварда изобрели батарейку со скоростью зарядки три минуты

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Ученые из Гарвардского университета показали новое изобретение. Это батарейка, которая может зарядиться за три минуты, сообщило издание Planet Today.

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По данным ИА Nation News, аккумулятор сделан в форме таблетки. Его хватает на 10 тысяч циклов зарядки. Изобретение планируют использовать для создания электрических автомобилей.

Ученые

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