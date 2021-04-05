Ученые из Томска получили качественный мазут из старых покрышек

Ученые из Томска планируют выпустить на производство мазут, который был получен из старых покрышек. Данный процесс имеет приемущества в виде безотходности и экологичности, рассказало ОТР.

Шины превращают в крошку, затем следует этап обработки горячим паром в специальном приспособлении. Так материал распадается на части, которые не вредят окружающей среде. Например, оно выделяет жидкие углеводороды и мазут. Данное топливо имеет рекордную температуру замерзания. Это значение колеблется в районе минус 50 градусов. Разработчики уверены, что такое топливо можно будет использовать для заправки в Арктике.

«Мазут, полученный из резинотехнических изделий, по всем своим свойствам превосходит традиционный обычный мазут. В нем гораздо ниже содержание серы, что делает его более экологически чистым, при этом он является менее вязким и плотным, но по всем характеристикам обладает такой же теплотворной способностью, как и обычные мазуты», - сообщила Мария Киргина, доцент отделения химической инженерии Томского политехнического университета.