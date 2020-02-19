Ученые из США создали робота-змею

Перед созданием робота ученые проследили за движениями настоящих змей: эти пресмыкающиеся преодолевают самые сложные препятствия. Основным образцом робота стала неядовитая королевская змея. Она обычно обитает в пустынях и смешанных лесах и регулярно справляется с валунами и поваленными деревьями.

«Надеемся, наш робот приобретет такие же возможности», — подчеркнул старший автор научной работы Чэнь Ли.

Исследователи выяснили, как особь поднимается по лестнице, и решили использовать ее метод на роботе. Первая модель оказалась неудачной, поэтому ее дополнили «автомобильной подвеской» из пружины между корпусом и колесами. Обновленный робот смог преодолеть лестницу.

Ученые намерены улучшить изобретение и провести другие испытания на сложной территории.