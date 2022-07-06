Ученые из Сколкова создали уникальные коленные модули для протезов ног

Новая отечественная разработка протеза нижних конечностей выходит на рынок. Технология возвращает людям утраченную функцию, позволяя свободно ходить, стоять, бегать и даже ездить на велосипеде.

Основная особенность новой разработки в том, что она позволяет человеку не только ходить, но и ровно стоять — сустав хорошо держит вертикальную нагрузку. Не во всех даже импортных и более дорогих аналогах фаза опоры (именно так называется эта опция) решена удобно. Обычный человек не задумывается над тем, что просто стоять — сложно, но реализовать эту функцию в устройстве очень непросто. Другая фаза — это фаза переноса. Тут включается коленный модуль, который с помощью пневматики позволяет плавно перенести вес с пятки на носок.

Модель сделана из титана и алюминия — то есть полностью из российского сырья. Технические разработки оригинальные. Специалисты долго изучали представленные в мире образцы, после чего нашли оптимальные и более интересные решения для своего продукта. При этом российский протез на 30-40% дешевле импортных, произведенных в Германии и Исландии.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодняшние мощности завода в Сколкове позволяют выпускать 5000 протезов в месяц. Их ждут десятки тысяч людей по всей стране, так что производство обеспечено работой на несколько лет вперед. Разработку уже смогли испытать на себе первопроходцы.

«Пользователь, который одним из первых тестировал протез, просто встал на него и пошел попеременным шагом. Наши ребята бегают на них, ходят по лестнице, прыгают. Так что мы точно знаем, мы сами видели, как работает наш продукт. Потребители говорят о том, что пользовательские характеристики протеза на очень высоком уровне. Мы уверены, что можем конкурировать с западными аналогами», — сказал руководитель компании-разработчика Иван Худяков.

По словам разработчиков, механика действия пневмопротеза не отличается от коленного сустава. И это именно то, что нужно для повседневного использования. В настоящее время завершается стадия тестирования продукта. Научные исследования проводятся на базе инновационного центра «Сколково».