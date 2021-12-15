Ученые из России научились предупреждать аварии и ЧС на производствах

Ученые из России разработали методику предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций на производствах. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Ученые не только разработали, но и уже опробовали программный комплекс, который позволяет предотвращать аварии с помощью аналитики технических систем. Они предсказывают и предотвращают перебои в работе оборудования на производстве.

«Компании смогут избежать серьезных поломок, простоев, ЧС и техногенных катастроф», — констатировали в пресс-службе.

Система работает следующим образом: специальная программа анализирует уже имеющуюся и накапливающуюся со временем базу данных, которая формируется из информации с датчиков в режиме реального времени. При этом она способна создавать цифровые двойники, если нужно предсказать событие, которое не происходило ранее, или которое не удалось качественно изучить.

При замеченных предпосылках к ненормальному режиму работы оборудования, еще до выхода его из строя, система уже оповещает сотрудников о предстоящей поломке.