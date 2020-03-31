Ученые из России и США научились составлять 3D-карту электрической активности тела

Во время данной процедуры используется магнитный энцефалограф, который отслеживает данные в настоящем времени и не повреждает ткани человека. Ученые убеждены, что это позволит наблюдать за действием медицинских препаратов. Например, лекарств при эпилепсии.

Специалисты разработали метод, который позволяет фиксировать активность сердца, мозга, нервной системы и мышц человека. В результате обследования создается трехмерная математическая модель.

«С помощью нашего метода удалось успешно реконструировать трехмерную функциональную структуру мозга, сердца, мышц шеи и кисти руки. Полученные 3D-модели хорошо согласуются с анатомическими данными, при этом они несут прямую информацию об электрической активности тела человека», — пояснил руководитель проекта, заместитель директора Института прикладной математики имени Келдыша РАН Михаил Устинин.