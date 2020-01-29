Ученые из Китая научились добывать чистую энергию из водорода

Ученые научились добывать энергию из сплава галлия, индия, олова и висмута. Для этого сплав нужно поместить в воду вместе с алюминиевой пластиной. Таким образом можно получить водород и электрическую энергию из химической.

Профессор Китайской академии наук и Университета Цинхуа Цзин Лю подчеркнул, что этот способ получения энергии крайне эффективен.

«Он может начать быстро и спокойно работать. Кроме того, ключевым преимуществом этого процесса является то, что единственным продуктом, который он производит, является вода, что делает его экологически чистым», — пояснил Лю.

Тем не менее, специалист уточнил, что важно решить некоторые проблемы такого производства.

«Существуют различные проблемы в существующих методах постреакционного разделения смеси. Кислота или щелочной раствор может растворить гидроксид алюминия, но также вызывает коррозию и проблемы загрязнения», — заметил Лю.