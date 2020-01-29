    29 января 2020, 14:10

    Ученые из Китая научились добывать чистую энергию из водорода

    Ольга Ситникова

    Исследователи из китайского Университета Цинхуа в Пекине разработали экологически чистые топливные элементы. Для работы им необходим водород. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Journal of Renewable and Sustainable Energy.

    Ученые научились добывать энергию из сплава галлия, индия, олова и висмута. Для этого сплав нужно поместить в воду вместе с алюминиевой пластиной. Таким образом можно получить водород и электрическую энергию из химической.

    Профессор Китайской академии наук и Университета Цинхуа Цзин Лю подчеркнул, что этот способ получения энергии крайне эффективен.

    «Он может начать быстро и спокойно работать. Кроме того, ключевым преимуществом этого процесса является то, что единственным продуктом, который он производит, является вода, что делает его экологически чистым», — пояснил Лю.

    Тем не менее, специалист уточнил, что важно решить некоторые проблемы такого производства.

    «Существуют различные проблемы в существующих методах постреакционного разделения смеси. Кислота или щелочной раствор может растворить гидроксид алюминия, но также вызывает коррозию и проблемы загрязнения», — заметил Лю.