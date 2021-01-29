Ученые из Южной Кореи научились управлять мышами через смартфон и кокаин

Корейские ученые вживили в мозг лабораторной мыши имплантат, который позволяет управлять ее поведением через приложение на смартфоне. Чтобы проверить эффективность разработки, специалисты вкололи кокаин.

Ученые Института передовых технологий в Южной Корее назвали свою разработку имплантатом «для управления мозгом в реальном времени». Они вживили чип в голову мыши, вкололи ей кокаин и контролировали поведение животного с помощью приложения на смартфоне. Ученые смогли блокировать воздействие кокаина на мозг мыши.

Устройство сделано из очень мягкого и биосовместимого полимера. Оно оснащено крошечными светодиодами. Совокупность технологий позволяет манипулировать нейронами-мишенями в мозге с помощью света.

Еще одно особенность имплантата — способность заряжаться дистанционно. То есть чтобы зарядить чип, не нужно делать мыши операцию, доставая устройство. Тем более не нужно устанавливать громоздкое внешнее оборудование для работы технологии.

Ученые утверждают, что разработка поможет им проводить более глубокие исследования поведения животных в естественной среде. А отказ от проводов и оборудования позволит испытуемым ощущать себя более привычно.