Ученые из Австралии научились заменять кожу и мускулы

По информации издания, материал разработали в виде гидрогеля. В нем используются полимеры, молекулы которых имеют большое количество водородных и иминовых связей. Благодаря этому вещество обретает большую прочность, пластичность и способность реагировать на изменения.

При тестировании материал за несколько секунд менял форму в зависимости от температуры. Ученые уточнили, что повреждения на таком веществе могут заживать как на человеческой коже. Более того, вещество способно приобретать форму наподобие мускулов.

«Способность нашего гидрогеля к самовосстановлению, а также его гибкость и прочность делают его идеальным материалом для различных биомедицинских устройств», — заявили авторы.

По их словам, материал впервые объединил в себе способность восстанавливаться, выдерживать большой вес и помнить форму. Ученые подчеркнули, что он пригодится при создании медицинских имплантатов или мышц роботов.