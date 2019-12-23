    23 декабря 2019, 03:10

    Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

    Светлана Степанова

    В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили, что 23 декабря пройдут всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы русского сегмента интернета. Они будут носить исследовательский характер. Рядовых пользователей учения никак не коснутся. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

    С 1 ноября в России вступил в силу закон об устойчивой работе рунета. Именно им предусмотрено проведение учений.

    «Подчеркну, что пользователи учения не заметят. Ни о какой изоляции рунета речи нет», — заявил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

    Ранее стало известно, что учения будут заключаться в отработке возможных угроз на определенных сегментах и полигонах. В дальнейшем подобные мероприятия станут регулярными. Со временем будет отработан полный спектр потенциальных воздействий на сети связи.

    Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова убежден, что учения — хороший способ увидеть, как участники процесса координируют свои действия. Важно понять, каким образом будут выявляться угрозы. По его словам, технической возможности оставить Россию без Рунета нет ни у одной страны мира.

    «Скорее всего, речь будет идти о возможностях организовать фильтрацию трафика без самоизоляции от интернета как такового», — предположил эксперт.

    Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что подобные учения необходимы. Они позволят выявить управленческие и технологические ошибки.