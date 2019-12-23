Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

С 1 ноября в России вступил в силу закон об устойчивой работе рунета. Именно им предусмотрено проведение учений.

«Подчеркну, что пользователи учения не заметят. Ни о какой изоляции рунета речи нет», — заявил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Ранее стало известно, что учения будут заключаться в отработке возможных угроз на определенных сегментах и полигонах. В дальнейшем подобные мероприятия станут регулярными. Со временем будет отработан полный спектр потенциальных воздействий на сети связи.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова убежден, что учения — хороший способ увидеть, как участники процесса координируют свои действия. Важно понять, каким образом будут выявляться угрозы. По его словам, технической возможности оставить Россию без Рунета нет ни у одной страны мира.

«Скорее всего, речь будет идти о возможностях организовать фильтрацию трафика без самоизоляции от интернета как такового», — предположил эксперт.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин считает, что подобные учения необходимы. Они позволят выявить управленческие и технологические ошибки.