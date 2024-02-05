Технологии 05 февраля 2024, 15:07 Учебный самолет для гражданской авиации на базе Як-152 появится в России ПАО «Яковлев»: новый самолет для гражданской авиации создадут на базе Як-152 РИА «Новости»

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Новый учебный самолет для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика воздушного судна ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Наработанный опыт при строительстве Як-152 используют в формировании технического облика нового учебно-тренировочного гражданского лайнера.

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«Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами», — рассказали в компании.

При этом главным приоритетом станет обеспечение самолетами Як-152 российских военных учебных заведений. Но в будущем не исключили возможности поставок воздушного судна на экспорт.

Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 успешно прошел госиспытания в конце 2023 года в соответствии с планом. Разработчики подтвердили основные летно-технические характеристики воздушного судна.

Ранее стало известно, что экипажи смешанного авиаполка Северного флота на самолетах Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море. В тренировке поучаствовали два экипажа противолодочных самолетов, сообщили «Известия».