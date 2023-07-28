Технологии 28 июля 2023, 10:58 Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения спецзадач Гендиректор ПАО «Яковлев»: учебный самолет Як-130 переделают под выполнение спецзадач Rulexip / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Учебно-боевой самолет Як-130 пройдет модернизацию для выполнения специальных задач. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» генеральный директор ПАО «Яковлев», предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут», Андрей Богинский.

«Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков», — сказал Богинский.

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Як-130 разработало ОКБ имени Яковлева. Он предназначался для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов L-39. Самолет способен выполнят маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений. Его еще называют легким штурмовиком.

Двухместный учебно-боевой Як-130 может обеспечить основную подготовку летчиков самолетов новейшего класса, а также повысить навыки при пилотировании сверхманевренных истребителей.

Россия постоянно развивает и совершенствует военную технику. Ранее стало известно, что морская авиация РФ получит новый противолодочный самолет. Его будут применять как в ближней, так и в дальней морской зоне.