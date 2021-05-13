Участникам второго полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» подготовили восемь заданий

Второй полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» хакатон Energomach («Умные города. Промышленность. ТЭК») пройдет в рамках Российского интернет-форума (РИФ) в пансионате «Лесные дали» Московской области. Свои силы также попробуют участники из 10 российских городов на офлайн-площадках местных ИТ-хабов. Им предстоит решить восемь задач, которые подготовили для них компании и ведомства.

Компания «Росатом» попросила создать 3D-модель для браузера, где светом будет отображаться смена температуры, освещения и ресурсопотребления на всех этажах высотного жилого дома. В дальнейшем технологию можно использовать для создания системы управления зданиями.

Минэнерго России предложило создать систему визуальных алгоритмов, которые предскажут возникновение чрезвычайных ситуаций и их влияние на объекты топливно-энергетического комплекса.

Минпромторг России попросил улучшить «Навигатор мер поддержки» государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Он помогает промышленным предприятиям продавать и закупать продукцию, а также находить партнеров и подрядчиков по установленным критериям. Но иногда их бывает недостаточно, поэтому участникам конкурса нужно создать новый инструмент поиска, который будет выдавать актуальные данные.

Компания «ЯНАО шеринг» предлагает участникам создать цифровую платформу для аренды и проката спортивного оборудования.

РЖД выставили на конкурс создание алгоритма контроля механических дверей электричек, который будет фиксировать их в открытом состоянии, если между ними стоит человек или находится посторонний предмет.

«Транспортные инновации Москвы» подготовили задание о создании альтернативного способа сбора данных о потоках транспорта. Авторы отметили, что камеры и радиолокационные детекторы имеют свои недостатки и необходимо придумать новый IT-способ сбора данных о состоянии дорог.

Администрация Новороссийска в качестве задания предложила создать систему именной карты для жителей и гостей города, которой можно оплачивать проезд в транспорте, билеты в кино и театр, а также проходить в школы, бронировать места в ресторанах.

Аэропорт Шереметьево придумал задание по созданию программы для диспетчера аэропортовых служб и полевого инженера. В их задачи будет входить очистка летного поля в зимний период. Программа должна быстро формировать и распределять задачи, выдавать информацию о состоянии поля, рассчитывать ресурсы в зависимости от метеообстановки. Все это должно отображаться на экране с элементами геймификации.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он входит в план мероприятий Года науки и технологий. В рамках конкурса в 2021 году проведут восемь хакатонов. Победители и призеры конкурса «Цифровой прорыв» получат денежное вознаграждение, а также дипломы и призы от партнеров. Общий призовой фонд конкурса составит 55 миллионов рублей.

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.