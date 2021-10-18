Участник из Подмосковья стал победителем шестого хакатона по искусственному интеллекту в числе сборной команды «Profit»

17 октября в Перми подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту. Первое место заняла сборная команда Profit, которая объединила участников из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Хакатон в Перми по искусственному интеллекту стал шестым из 116 мероприятий серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Они пройдут в разных регионах России в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Оператором проекта выступает АНО «Россия — страна возможностей», а организационным партнером конкурса стала Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). При этом организатором выступило Минэкономразвития страны.

Хакатон прошел с 15 по 17 октября в технопарке Morion Digital. В нем принимали участие 15 команд, до финала дошли семь. Они решали кейс от платформы интеллектуального волонтерства ProCharity: участники должны были разработать алгоритм, который позволит автоматизировать процесс проверки документации и интернет-активности российских некоммерческих организаций. Создать его нужно было на основе открытых данных.

Первое место заняла сборная команда Profit. Победителями стали Егор Пустовит из Москвы, Александр Туманов из Подмосковья, Павел Алексеев их Санкт-Петербурга.

«На этом хакатоне было одновременно интересно и необычно. Сами собирали датасет — давно таким не занимались. Научились „парсить“, за это особенно благодарны хакатону в Перми. Кроме того, кейс от ProCharity в этот раз наполнен теплотой и добротой. Желание помогать — очень ценно в сегодняшнем мире. И мы надеемся, что мы сумели вложить частичку своих усилий в реализацию такой важной социальной миссии проекта», — рассказали участники команды.

Победителей поздравили заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Лука Горубин и директор по маркетингу фонда «Друзья» Наталия Малафеева.

Алексей Черников отметил, что Пермский край уделяет большое внимание разработке и внедрению инновационных решений в повседневную жизнь прикамцев. Такие мероприятия необходимы для популяризации технологий и разработки решений для бизнеса и госсектора. Черников добавил, что хакатон является отличной возможностью для каждого желающего: участники могут заявить о себе, проверить возможности и эффективность своих команд, узнать новую информацию и найти друзей.

«Свыше 70% школьников выбирают ИТ как сферу развития. Мы готовы поддерживать нашу молодежь и проводить для нее мероприятия в сфере ИТ, создавать новые проекты для личностной и профессиональной самореализации. Мы стремимся сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных, местом, где хочется жить, программировать и отдыхать», — отметил он.

Лука Горубин подчеркнул, что наблюдать за развитием ИИ-отрасли страны приятно. Во время мероприятия было предложено много нестандартных решений — их вполне можно реализовать на практике в ближайшее время.

«Немного статистики: на хакатон зарегистрировались 106 участников, на старте за главный приз боролись 15 команд, из которых семь дошли до финала. Очень здорово, что так много талантливых и амбициозных ребят принимают участие в таких конкурсах. Особенно это важно для развития регионов нашей необъятной страны», — сказал Горубин.

Сергей Плуготаренко отметил, что восхищается развитием проекта, который постепенно завоевывает новые города страны.

«Но зная наш амбициозный план — до конца 2024 года провести мероприятия серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту во всех 85 регионах России — видя отклик от ИТ-сообщества каждого принимающего региона, не остается никаких сомнений, что мы с успехом реализуем наши планы» — сказал он.

Плуготаренко напомнил, что 29–31 октября пройдет хакатон в Чебоксарах, 12–14 ноября хакатон состоится в Санкт-Петербурге, 19–21 ноября — в Челябинске, а 26–28 ноября в Самаре.

Наталия Малафеева отметила, что использование технологий искусственного интеллекта для платформы ProCharity — сравнительно новый опыт. Она подчеркнула, что задача хакатона важна для всей российской благотворительности — с помощью таких решений она развивается и становится все более профессиональной индустрией. При этом интеллектуальная помощь для фонда играет особую роль.

«Мы формируем ценность этого вида помощи, как отдельного вида благотворительности, в котором могут участвовать молодые специалисты, молодые профессионалы. И, конечно, всех участников хакатона, которые разрабатывали решение, предлагали свои идеи, мы ждем на платформе ProCharity в качестве интеллектуальных волонтеров, которые смогут помогать не только нашему фонду, но и другим организациям со всей страны решать задачи, требующие ИТ-экспертизы, экспертизы искусственного интеллекта. Хотелось бы отметить высокий уровень вовлеченности участников: желание обучаться и овладевать новыми навыками», — подчеркнула она.

Малафеева отметила, что участники обладают высоким потенциалом для развития направления интеллектуальной благотворительности и разработки системных решений. С их помощью получится нее только отсеять мошеннические или недобросовестные организации и ограничить их деятельность в сети, но и помочь порядочным и честным НКО подтянуть свой профессиональный уровень, чтобы они могли стать более прозрачными и заметными в информационном поле.