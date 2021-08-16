Убивающие вирус маски изобрели в России

В России разработали принципиально новый материал-антисептик. Как пояснили «Известиям» создатели новшества, оно способно уничтожать вирусы и бактерии всего за несколько секунд после их попадания на поверхность.

В пандемию такой материал может оказаться просто незаменимым. Из него планируют делать медицинские маски, защитные костюмы, а также использовать его в качестве фильтра для воздуха. Защитные свойства нового материала уже оценили и подтвердили в Роспотребнадзоре. Но производство достаточно дорогое, поэтому эксперты сомневаются, что производители согласятся внедрить новшество, например, в пошив масок.

Современные материалы, из которых шьются маски, могут только задерживать вирусы. В то же время, они скапливаются на поверхности, и возникает угроза заразиться при контакте с ними.

Название материала, который имеет свойство еще и уничтожать патогены, — ионит. Это нетканое полотно, его разработали в НПО «Здоровье нации». Они поделились, что в структуру самого материала прививаются активные органические молекулы, которые могут дезактивировать вирусы и бактерии.

Канадские ученые рекомендовали людям заниматься сексом в масках, пока не завершится пандемия. Или вообще перейти в онлайн до лучших времен. В Нью-Йорке медики не так категоричны: они говорят, что маску при сексе можно снять через две недели после прививки.