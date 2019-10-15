Кроме самой быстрой в мире зарядки и основного датчика камеры с расширением 64 Мп (против 12 Мп у Samsung), новая модель от Realme обладает модулем со сверхширокоугольным объективом. Смартфон позволит снимать замедленное видео частотой 960 кадров в секунду.

После презентации сайт iXBT.com назвал новинку «убийцей Xiaomi».

Инсайдеры отметили, что смартфон будет продаваться по довольно привлекательной цене, что поможет ему еще больше оторваться от конкурентов. Отмечается также, что в России и Индии модель уже представлена под названием Realme XT. До сих пор он стоил 19 990 рублей, однако новое поступление после презентации будет стоить уже 22 990 рублей.

Одновременно с выпуском флагманской модели Realme отметили падение цены на флагман Xiaomi Mi 9T Pro. Его цена снизилась с 362 до 282 долларов. В России стоимость этой модели составляет 33 990 рублей.

Отметим, что во второй половине сентября третье место по объему продаж смартфонов в РФ заняла компания Apple. Это связывают с поступлением на рынок iPhone 11. Таким образом Xiaomi сместился на четвертую строчку.