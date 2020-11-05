У Telegram зафиксирован кратковременный сбой

5 ноября зафиксирован кратковременный сбой в работе Telegram. Жалуются жители Москвы, Киева и Минска.

Также крупные очаги на «живой карте» сбоев сайта Downdetector, отслеживающего работу веб-сайтов, мессенджеров и соцсетей, зафиксированы в Японии и Бразилии. В других странах пользователи испытывают небольшие проблемы.

91% пользователей не могут подключиться к Telegram, у 8% — не отправляются сообщения.

«Проблемы с загрузкой изображений и сообщений. Минск. Белоруссия», — написал пользователь.