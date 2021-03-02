У россиян появится защита от утечек из «умного дома» в новостройках

Каждая вторая новостройка в крупных городах сегодня возводится с применением систем «умного дома», но они никак не защищены от утечки информации. Под регулирование закона о персональных данных они также не попадают. В соответствующий закон предложили внести поправки, а также прописать для застройщиков правила по установке «умных» систем в домах.

Предложение поступило от Общественного совета при Минстрое. Как сообщила газета «Известия», инициативу уже представили Министерству строительства и ЖКХ.

«Умный дом» — это информационно-коммуникационная система для управления домом. Условно ее можно разделить на три подсистемы: это «безопасность» (к ней относится контроль доступа в дом или квартиру, сигнализации, противопожарные механизмы), «коммунальные системы» (в эту группу входят счетчики расхода воды, тепла, электричества, газа), а также «умная бытовая техника» (туда попадает все от освещения до кухонного оборудования).

В новых домах до 80% управляющих компаний используют системы такого типа. Сейчас эти системы нередко оказываются уязвимы для кибератак.

«Мы предложили совместно с Минстроем разработать стандарты по внедрению системы «умный дом» — единые правила для застройщиков, регламентирующие сбор и хранение информации всех пользователей систем, которые бы обеспечивали их сохранность, — рассказал глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Пользователи китайских телефонов обратили внимание, что на некоторых моделях присутствует черный датчик, которого нет на смартфонах Applе и Samsung. Эксперт рассказал, что это датчик инфракрасного излучения. Похожие датчики стоят на пультах дистанционного управления.