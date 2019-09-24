У Rambler потребовали 235 млн рублей за «нелегальный» футбол

Против Rambler Group подан иск на 235 миллионов рублей. В суд обратилось АО «Телеспорт групп», обвинив интернет-портал в нелегальном размещении фрагментов матчей чемпионата Италии по футболу.

О защите исключительных прав акционерное общество попросило Мосгорсуд, сообщил «Интерфакс». «Телеспорт групп» разрешено размещать и распространять записи с матчей итальянского турнира с 2018 по 2021 годы.

«Истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения «Хайлайтс Программ Лицензиата»», — указано в судебных документах.

В них уточняется, что речь идет о матчах футбольного дивизиона Италии — чемпионате Серии А сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020–2021 годов. Ранее они были размещены на сайте championat.com.

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Кроме прекращения распространения пиратских видеороликов, правообладатель намерен взыскать с Rambler Group компенсацию. Она включает в себя 47 случаев нарушения авторского права.

Объект исключительных прав АО «Телеспорт Груп» уже заблокирован на указанном сайте. Такие предварительные обеспечительные меры были наложены Мосгорсудом.

Одновременно с этим входящее в Rambler Group ООО «Рамблер Интернет Холдинг» судится из-за пиратских трансляций матчей английской футбольной премьер-лиги. В производстве находится шесть исковых заявлений компании, в том числе против «Гугл ЛЛС» и ООО «Мэйл.Ру Груп».