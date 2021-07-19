У преемника Ан-2 появится беспилотная версия

Новый самолет «Байкал», который заменит «кукурузник» Ан-2, к 2024-му сделают беспилотным. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

Он отметил, что «Байкал» можно сравнить с «летающим внедорожником». Этот самолет можно использовать в сложных географических условиях, а также там, где слабо развита инфраструктура, сообщило РИА «Новости».

«Начиная с 2024 года предполагается создание беспилотной версии. Ведутся переговоры со стартовыми заказчиками», — отметил Смирнов.

По его словам, «Байкал» можно использовать как пассажирский, грузовой, сельскохозяйственный или медицинский самолет. Еще один его плюс — простое обслуживание.

Отказаться от «кукурузников» и заменить их на «Байкалы» в конце прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин. Серийное производство этих воздушных судов планируется начать в 2024 году в Улан-Удэ.

По мнению главы государства, с легендарными Ан-2 настало время попрощаться. В 2021 году, как подчеркнул президент, должен быть готов первый опытный образец «Байкала», а в 2024 году уже должно стартовать серийное производство этих воздушных судов.