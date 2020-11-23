У Microsoft Word появилась темная тема

Очередное обновление Insider Preview добавило в интерфейс Microsoft Word темную тему оформления. Сам он тоже немного переработан. Полностью перейти на новый дизайн программа должна в течение двух-четырех лет.

Скриншот нового вида Microsoft Word разместили в Twitter. Теперь темные в нем даже лента с инструментами и рабочее пространство.

Белыми остались лишь некоторые элементы оформления, например иконки с предпросмотром шрифтов. Не исключено, что в полноценном релизе они будут выглядеть по-другому.

Некоторые изменения претерпел и интерфейс: цвет шапки теперь совпадает с той, что установлена для панели инструментов. Иначе помечена активная вкладка. Сверху можно заметить поисковое окно.

Изменения должен включать в себя новый дизайн пакета Microsoft 365. Компания рассказала о нем еще в июле. Точная дата появления темной темы в основном релизе Word, Excel и других программах пакета не называлась. Но полностью на новый дизайн сервис, как ожидается, перейдет за два-четыре года.

Во второй половине 2021-го Microsoft выпустит обновленный пакет ПО для офиса. Он не будет привязан к подписке и облачному сервису.