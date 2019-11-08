«У кого-то есть проблемы?» Telegram оказался в безопасности в России

Закон об устойчивом Рунете, который вступил в силу 1 ноября, не отразится на работе мессенджера Telegram. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин удивился, что у кого-то могут возникать проблемы с использованием этой программы.

«[Будет] то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?» — цитирует ТАСС ответ Волина на вопрос, какие изменения могут произойти с Telegram после вступления в силу закона.

Telegram блокируют в России с апреля 2018 года, после того, как мессенджер отказался предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей. При этом суд не запрещал пользоваться Telegram.

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Ранее Волин заявлял, что мессенджер продолжают использовать многие государственные структуры, чтобы не терять контакта со значительной частью аудитории.

Telegram остается одним из главных мессенджеров в России и входит в тройку самых популярных среди россиян (вместе с WhatsApp и Viber). В феврале 2019-го его ежедневная аудитория достигла 4,4 миллиона пользователей.