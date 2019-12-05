  • У Facebook отказала новостная лента

    05 декабря 2019, 04:03

    Светлана Степанова

    В ночь с 4 на 5 декабря многие пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе социальной сети. Проблемы наблюдаются в различных странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
    У Facebook отказала новостная лента

    Неполадки возникли примерно в 01:25 по московскому времени. Примерно у 51% из отправивших отчет о сбое пользователей некорректно загружается новостная лента. У четверти юзеров сайт не работает вовсе. Еще 23% наблюдают трудности с авторизацией.

    Чаще прочих сбои отмечают жители Испании, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Перу, Мексики. В США пожаловались на сбои пользователи из Нью-Йорка, Вашингтона, Далласа, Хьюстона, Сан-Франциско, Сиэтла, Миннеаполиса, Денвера.

    В России неполадок в работе социальной сети Facebook не наблюдается.

    У Facebook отказала новостная лента | Изображение 1
    Источник фото: скриншот портала Downdetector