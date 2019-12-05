У Facebook отказала новостная лента

Неполадки возникли примерно в 01:25 по московскому времени. Примерно у 51% из отправивших отчет о сбое пользователей некорректно загружается новостная лента. У четверти юзеров сайт не работает вовсе. Еще 23% наблюдают трудности с авторизацией.

Чаще прочих сбои отмечают жители Испании, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Перу, Мексики. В США пожаловались на сбои пользователи из Нью-Йорка, Вашингтона, Далласа, Хьюстона, Сан-Франциско, Сиэтла, Миннеаполиса, Денвера.

В России неполадок в работе социальной сети Facebook не наблюдается.