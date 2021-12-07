Сбой в работе Amazon Web Services вызвал проблемы у Facebook и Netflix

Облачный сервис Amazon Web Services дал сбой. Проблемы из-за этого начались и у других сайтов и платформ, в том числе у Facebook, Disney и Tinder.

Портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, допустил, что нестабильность Amazon Web Services может повлиять и на него.

Источник фото: Downdetector

На сбои начали жаловаться и пользователей других сервисов — Amazon, Disney, Facebook, Tinder и Netflix. В 56% случаев претензии к первой площадке были связаны с неполадками с сайтом. У Facebook о подобном заявили 65%. Подписчики Netflix столкнулись с проблемами во время просмотра видео. В Tinder 37% не смогли отправлять сообщения, на сайт Disney не смогли зайти 43%.

Жалобы, судя по карте сбоев, приходили из США, Великобритании, Индии, России и других стран.