«Ты погружаешься в безумие». В новой рекламе iPhone 13 появился «русский» Павел

В Сети высмеяли новый рекламный ролик iPhone 13. В нем появились «русские» герои, которые говорят с ужасным акцентом под трагичную инструментальную музыку.

Черно-белый рекламный ролик iPhone 13 вызвал у российской аудитории неоднозначную реакцию. Пользователи Сети обратили внимание на то, что герои говорят по-русски с очень сильным акцентом, хотя многомиллионная корпорация Apple наверняка могла найти актеров, которые бы владели языком.

Диалог героини ролика и Павла, сидящего в кресле в свитере с высоким горлом и глядящего перед собой, выглядит комично.

«Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие», — говорит героиня Павлу.

Он отрицает это, но его голос срывается. Когда героиня переспрашивает, уверен ли он, Павел лишь отводит взгляд. Все это сопровождается медленным зумом, направленным на лицо героя ролика и трагичной инструментальной музыкой.

«Добавь драматичности с трехкратным увеличением», — гласит рекламный слоган в конце ролика.

Почему Apple решила использовать в своей рекламе «русских», непонятно. Можно лишь предположить, что авторы идеи хотели обыграть часто встречающийся в русской литературе лейтмотив страдания главного героя.

Насколько это удалось, можно судить по реакции российских пользователей.