Twitter запустил платные подписки и голосовые комнаты

Twitter запустил две платные функции. Теперь на платформе появилась возможность оформить платную подписку на пользователей, чтобы получать скрытый контент. Помимо этого, в соцсети по аналогии с Сlubhоusе есть голосовые комнаты для бесед. Только вход в них тоже будет платный.

За опцию Super Follows пользователям предлагают на выбор три ценовых категории — 2,99 доллара, 4,99 доллара и 9,99 доллара. Плата взимается ежемесячно. Она позволяет подписываться на своих любимых авторов и получать доступ к записям «только для своих», сообщил Mash.

Что касается платных Ticketed Spaces, здесь цену за вход в комнату сможет устанавливать свой автор. Правда, с ограничениями. Разрешенный диапазон составляет от 1 до 999 долларов.

О том, что Twitter хочет вводить платные функции, стало известно еще в феврале. Причиной стало желание компании снизить зависимость от рекламы и диверсифицировать прибыль, сообщал Bloomberg.

По данным агентства, соцсеть рассматривала варианты с платными подписками на пользователей. Еще один вариант касался приложения Tweetdeck для одновременного просмотра сразу нескольких лент. Также в планах было сделать платными кнопки «отменить отправку» и кастомизацию своего аккаунта.