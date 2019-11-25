Twitter заблокировал проект о хороших новостях из России

Проект «Хорошие новости» заблокировали в Twitter. Действие аккаунта в социальной сети приостановили без пояснения причин. За несколько месяцев своего существования его записи набрали около 6 миллионов просмотров.

О блокировке в Facebook рассказал автор проекта. Он отметил, что это событие создало прецедент.

«Впервые в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей», — отмечено в публикации.

Источник фото: Twiier

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Перед блокировкой в Twitter «Хорошие новости» рассказывали о росте промышленного производства в России по итогам года. Речь шла о превышении показателей США и других мировых держав. Кроме того, в аккаунте шла речь о возросших на 8,2% объемах строительства нового жилья в стране.

«Проекту всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более 6 миллионов просмотров», — уточнил автор «Хороших новостей».

Официальное уведомление о причинах блокировки владельцы аккаунта не получили. Они уверяют, что поддержка Twitter не отвечает на посланные запросы.

Сейчас проекту создали резервный аккаунт.