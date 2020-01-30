Twitter ввел новую важную функцию

ИА Nation news сообщило, что введение новой функции связано с предстоящими выборами в США, которые состоятся в этом году.

«Мы активируем инструмент для работы с ключевыми моментами в ходе выборов в США в 2020 году, который позволит людям сообщать о вводящей в заблуждение информации относительно участия в выборах или других гражданских событиях», — заявили в компании.

Жалобы будут следующие: вредоносный характер записи, намерение владельца аккаунта причинить вред самому себе или покончить с собой или ввести в заблуждение по ситуации с выборами.