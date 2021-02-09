Twitter введет платные функции

Руководство компании Twitter обсуждает введение платы за сервис Tweetdeck, загрузку более качественного видео, отсутствие рекламы, отмену отправки и эксклюзивный контент. Соцсеть хочет таким образом ослабить свою зависимость от рекламы, в условиях, когда аудитория в США достигла пика, а рост дохода от платных постов замедлился.

В каком виде будет реализована инициатива по введению платных функций, пока неизвестно. Об этом Bloomberg сообщили собственные анонимные источники внутри компании.

По данным EMarketer, доля соцсети на мировом рынке цифровой рекламы остается на уровне 0,8%. Поэтому Twitter может разрешить пользователям поддерживать «чаевыми» любимых авторов за эксклюзивный контент. Подписка одновременно откроет блогерам-тысячникам и брендам доступ к расширенной статистике.

В частности, к демографии и оптимальному времени для публикации твитов. Большая часть доходов соцсети зиждится на целевой рекламе, обслуживающей продвигаемые сообщения, предназначенные для определенной группы пользователей.

В декабре минувшего года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил, что некоторые функции для бизнес-команд станут платными в связи с необходимостью оплачивать расходы, которые выросли вместе с числом пользователей.