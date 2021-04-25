Twitter в США засбоил

Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе соцсети в США. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Половина сообщивших о сбоях жаловалась на работу сайта. У 31% возникли проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 17% не смогли пройти авторизацию.

До этого сбой в работе Twitter зафиксировали 17 апреля. Тогда сигналы подали представители сразу нескольких стран. Основная масса жалоб поступила из США, Канады, Японии, Великобритании и Германии.