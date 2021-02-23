Twitter удалил 100 аккаунтов, пытавшихся влиять на США и ЕС

Компания Twitter заблокировала 100 аккаунтов, заподозрив их в связях с российскими властями. По данным соцсети, эти учетные записи использовались, чтобы подорвать веру в НАТО, а также повлиять на ЕС и США.

Всего Twitter обнаружил «две отдельные сети, связанные с Россией», сказано в блоге компании. Первая состояла из «69 фейковых аккаунтов, которые можно надежно привязать к российским государственным органам».

Одни сообщения группы дополняли заявления российских властей. Другие были «сосредоточены на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность».

Во вторую сеть вошел 31 аккаунт, который, как считают в Twitter, связан с российским «Агентством интернет-исследований». Эта группа использовалась для «влияния на США и Евросоюз».

Также Twitter заблокировал две группы аккаунтов, созданных для продвижения интересов Армении и Ирана.

Соцсеть закрыла доступ к 238 учетным записям, зарегистрированным в Иране, «за различные нарушения политики манипулирования платформой».

При этом, отметили в компании, эти аккаунты не были популярны и не повлияли на публичную дискуссию.

Армения, по данным Twitter, создала группу из 35 аккаунтов, направленных против Азербайджана.

В некоторых случаях фальшивые аккаунты велись от имени азербайджанских политиков и новостных агентств.