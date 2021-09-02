Тестирование новых функций, связанных с конфиденциальностью пользователей, проведет социальная сеть Twitter ближайшей осенью. Среди нововведений возможность удалять подписчиков, скрывать свои старые записи и закрыть от посторонних содержание вкладки «Нравится». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новые инструменты в руководстве Twitter назвали «социальной конфиденциальностью». По мнению разработчиков самой востребованной функцией станет возможность скрыть свои старые записи от посторонних и перенести их в архив.

Это поможет уменьшить опасения людей, которые боятся преследования за свои прошлые посты или проблемы при приеме на работу.

Snapchat и Instagram добились успеха со Stories, которые исчезают по истечении определенного периода времени. Запущенная функция с временным видео пользователям Twitter не понравилась, но, когда тоже самое будут делать посты, это станет популярным.

В планах социальной сети несколько вариантов времени, когда пользователь сможет скрыть свое сообщение: 30, 60, 90 дней или спустя год. Точная дата введения этой функции пока неизвестна.

А вот удаление нежелательных подписчиков появится уже в ближайшее время. Сейчас владельцам открытых аккаунтов приходится для расчистки заносить нежелательных персонажей в черный список и уже оттуда удалять. Эту процедуру значительно упростят.

Еще одной отличной функцией станет закрытие от посторонних данные о группах, подписчиках и понравившихся сообщениях. Пользователь сам выберет из списка читателей, кому они останутся доступны.