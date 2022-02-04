Twitter разрешит пользователям Android тестировать дизлайки комментариев

Разработчики Twitter решили расширить аудиторию для тестирования функции отрицательной оценки комментариев. Об этом сообщили на одной из страниц соцсети.

Функция дизлайков станет доступна большему числу пользователей. Раньше доступ был только у тех, кто пользуется операционной системой iOS. Теперь функция будет доступна для пользователей Android. Также доступ откроют на сайте Twitter.

Нововведение поможет соцсети персонализировать отображение комментариев. Пользователи смогут помечать те сообщения, которые они не хотели бы видеть. Первый этап эксперимента показал, что чаще всего люди негативно реагируют на оскорбительные или неуместные реплики других пользователей. Всего разработчики получили около трех миллионов отметок юзеров.

Тестирование функции дизлайков для комментариев началось летом 2021 года. Тогда разработчики Twitter уточняли, что негативные оценки будут видеть только те, кто их поставил. При этом оценки пользователей не влияют на порядок отображения сообщений под постами.