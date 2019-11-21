Twitter разрешил прятать ответы к своим публикациям

Сервис микроблогов Twitter решил изменить порядок общения, и протестировал возможность скрывать ответы на твиты пользователей. Функция была признана полезной, безопасной и удобной.

Об этом сообщается в блоге компании.

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«Чтобы предоставить вам больше контроля над беседами, которые вы начинаете, мы протестировали функцию, позволяющую вам скрывать ответы к вашим сообщениям в Twitter. Сегодня мы делаем ее доступной людям по всему миру», — говорится в сообщении.

Любой пользователь сможет скрыть ответы на свою публикацию, нажав на серый значок, который появится в постах. Другие люди смогут просматривать весь разговор, но не увидят ставший невидимым пост.

В ходе тестирования функции компания выяснила, что пользователи склонны скрывать неуместные или раздражающие комментарии. Компания заинтересована в том, чтобы узнать, как много комментаторов, оставивших скрытых впоследствии пост, будет заблокировано.

Пользователям также было интересно, как этой функцией будут пользоваться известные политики или журналисты. Пока почти никто из них ею не применял.

«Забегая вперед, можем сообщить, что работаем над новыми элементами управления, которые внесут большую ясность в отношении правил общения. Вскоре мы запустим новые дополнительные инструменты управления диалогом. Они касаются того, кто может отвечать или видеть конкретные разговоры», — пообещали в компании.