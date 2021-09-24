Twitter разрешил отправлять пожертвования в биткоинах

Пользователи Twitter в ближайшее время смогут начать отправлять донаты авторам в биткоинах. Об этом сказано в сообщении компании.

Данная функция пока будет доступна в приложениях для пользователей iOS, через несколько недель она появится и на Android.

Переводы можно будет делать с помощью сети Lightning Network. Пользователи смогут создать Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения электронных денег.

Twitter не планирует брать комиссию за переводы. Чтобы отправить пожертвование, надо нажать на специальный значок слева от кнопки «Читать». После этого человеку предложат выбрать сервис, с помощью которого будет проводиться платеж. Компания уточнила, что отправлять или получать пожертвования смогут исключительно совершеннолетние.

Ранее пользователи сервиса могли отправлять донаты в валюте лишь через сторонние платежные сервисы. В частности, через Cash App, который принадлежит главе Twitter Джеку Дорси.

Донаты — один из способ получения заработка у блогеров. Также у них есть доход от рекламы.